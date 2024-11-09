Real Madrid yönetiminden Ancelotti'ye Arda Güler ayarı
Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e süre vermemesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. İspanyol basını, Real Madrid yönetiminin de Arda Güler'in az süre almasından memnun olmadığını iddia etti.
Real Madrid'de kötü gidişat sonrası Carlo Ancelotti'nin kadro tercihleri artık yüksek sesle tartışılır oldu.
Bu tartışmalarda en fazla öne çıkan konu ise Arda Güler'e az süre verilmesi.
YÖNETİM DE RAHATSIZ
Marca'da yer alan habere göre Ancelotti'nin Arda Güler'e süre vermemesinden Real Madrid yönetimi de rahatsız.
Yönetim, Carlo Ancelotti'den Arda Güler'i ilk 11'de maçlara başlatmasını beklemiyor.
YÖNETİM, DAHA FAZLA SÜRE ALMASINI İSTİYOR
Ancak Mbappe ile bağlantı kurabilecek ve skor katkısı yapabilecek milli futbolcunun daha fazla dakika almasını istiyor.
Arda Güler'in yakın çevresi ise geçen sezonun sonunda ortaya koyduğu performansa rağmen Arda Güler'in Ancelotti'de neden güvensizlik duygusu yarattığını anlayamıyor.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 11 maçta 292 dakika süre aldı.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.
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