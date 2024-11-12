İspanyollardan Arda Güler iddiası: 'Olasılıklardan biri...'

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'in az süre aldığı için takımında mutsuz olduğu ve kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

İspanyollardan Arda Güler iddiası: 'Olasılıklardan biri...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:31

Arda Güler, Real Madrid'de süre bulamamaktan yana oldukça dertli. Daha fazla dakika almak isteyen futbolcu için İspanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

İspanyol gazeteci Eduardo Inda yaptığı açıklamada, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak çıkma olasılığını başlattı" dedi.

FENERBAHÇE İDDİASI

Fenerbahçe ihtimali üzerinde de duran Inda, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" ifadelerini kullanarak sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceğini açıkladı.

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 12 maçta 307 dakika forma giydi.

19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.


Etiketler: #arda güler #real madrid #transfer #kiralık

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