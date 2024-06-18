Arda Güler golü attı, tarihe geçti!

Yayınlanma: 18.06.2024 - 20:38

Güncelleme: 18.06.2024 - 20:48

A Milli Takımımızın Gürcistan ile karşılaştığı maçta Arda Güler tarihe geçti.

19 yaşındaki genç oyuncu, 65. dakikada ceza sahası dışından harika birşut çekti ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.

Arda Güler, attığı bu golle Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.

İŞTE TARİHİ GOL!