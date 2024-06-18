Arda Güler golü attı, tarihe geçti!
Gürcistan ağlarına harika bir gol gönderen Arda Güler, Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.
A Milli Takımımızın Gürcistan ile karşılaştığı maçta Arda Güler tarihe geçti.
19 yaşındaki genç oyuncu, 65. dakikada ceza sahası dışından harika birşut çekti ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.
Arda Güler, attığı bu golle Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.
İŞTE TARİHİ GOL!
?? 66’ Golün adı; Arda Güler!#TURvGEO— Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) June 18, 2024
???? | ????
pic.twitter.com/3vjiYHLjuZ
Spor Haberleri
- Thibaut Courtois'dan Arda Güler paylaşımı!
- Arda Güler golü attı, tarihe geçti!
- 'Hocamızın kararı budur, biz de saygı duyacağız'
- Hamit Altıntop: 'İnşallah bayramımız taçlanır'
- 'Türkiye ve Gürcistan el ele gruptan çıksın'
- Montella'dan erteleme açıklaması!
- Türkiye - Gürcistan maçı öncesi kavga!
- FIFA'dan sosyal medyada nefret söylemine önlem
- Real Madrid'den Arda Güler'e destek paylaşımı
- Ali Koç transfer için tarih verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Beş kulüpten TFF'ye ret!
- MHP'den silahlı mesaj
- Yeni programı ilk bölümde ne kadar izlendi?
- İçişleri'nden Turgut Altınok'a soruşturma
- Hangi yolcular uçağa binemeyecek?
- ATM'lerde yeni dönem başlıyor!
- Dolar TL neden yükselişe geçti?
- Bayram sonrası kritik bir döneme giriliyor
- İBB’den açıklama geldi
- En ağlak burçlar hangileridir?