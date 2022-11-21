Arda Güler için bir dünya devi daha devrede!
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansın ardından Arda Güler, herkesin beğenisini kazandı. Daha önce Barcelona, PSG ve Napoli'nin ilgilendiği belirtilen Arda için, Milan da sıraya girdi.
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Avrupa devlerini peşine taktı. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansın ardından herkesin beğenisini kazanan Arda, milli olma fırsatını da yakaladı.
Arda, A Milli Takım'ın hazırlık maçında Çekya karşısında sonradan oyuna dahil oldu ve milli olma onurunu yaşadı. Büyük kulüplerin gündemindeki Fenerbahçeli genç yıldız Arda Güler için bir iddia da İtalya'dan geldi.
Daha önce Barcelona, PSG ve Napoli'nin ilgilendiği belirtilen Arda için, dev bir kulüp daha sıraya girdi. Milliyet'in Sportitalia'dan aktardığı habere göre; Arda'yı, Milan yakın markaja aldı.
Haberde Fenerbahçe'nin maçlarını scoutlar tarafından takip ettiren Milan'ın, 17 yaşındaki yıldız adayını listesine dahil ettiği belirtildi.
Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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