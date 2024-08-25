Arda Güler ilk 11'de başladı: Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!

Yayınlanma: 25.08.2024 - 20:12

Güncelleme: 25.08.2024 - 20:12

Real Madrid, La Liga'nın 2. hafta maçında Real Valladolid ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Madrid devine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Fede Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6. dakikada Endrick kaydetti.

ARDA İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler, maça 11'de başladı ve 69 dakikada sahada kaldı.

Alaba, Camavinga ve Jude Bellingham, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Mendy de cezası sebebiyle maçta oynayamadı.

Real Madrid bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ancelotti'nin takımı, ligin ilk haftasında Mallorca ile berabere kalmıştı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Las Palmas ile oynayacak. Valladolid ise Leganes'i ağırlayacak.

12 ŞUTTAN 5'İ ARDA'DAN

Real Madrid'in maç boyu rakip kaleye gönderdiği 12 şutun 5'i Arda Güler'den geldi. 3 kez isabet bulan milli oyuncu, kaleci Hein'i geçemedi.

Arda Güler'in 63 dakika sahada kaldığı Valladolid maçı rakamları şu şekilde:

42: Pas

86: Pas İsabet Oranı %

42: Kısa Pas

7: Kazandığı İkili Mücadele

5: Kaybettiği İkili Mücadele

3: İsabetli Şut

2: Engellenen Şut

1: İsabetli Orta

3: İsabetsiz Orta

1: Şut Pası

2: Ofsayt

3: Top Kapma

2: Şut Engelleme

3: Yapılan Faul

1: Yaptığı Faul