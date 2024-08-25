Arda Güler ilk 11'de başladı: Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti.
Real Madrid, La Liga'nın 2. hafta maçında Real Valladolid ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Madrid devine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Fede Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6. dakikada Endrick kaydetti.
ARDA İLK 11'DE BAŞLADI
Real Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler, maça 11'de başladı ve 69 dakikada sahada kaldı.
Alaba, Camavinga ve Jude Bellingham, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Mendy de cezası sebebiyle maçta oynayamadı.
Real Madrid bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ancelotti'nin takımı, ligin ilk haftasında Mallorca ile berabere kalmıştı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Las Palmas ile oynayacak. Valladolid ise Leganes'i ağırlayacak.
12 ŞUTTAN 5'İ ARDA'DAN
Real Madrid'in maç boyu rakip kaleye gönderdiği 12 şutun 5'i Arda Güler'den geldi. 3 kez isabet bulan milli oyuncu, kaleci Hein'i geçemedi.
Arda Güler'in 63 dakika sahada kaldığı Valladolid maçı rakamları şu şekilde:
42: Pas
86: Pas İsabet Oranı %
42: Kısa Pas
7: Kazandığı İkili Mücadele
5: Kaybettiği İkili Mücadele
3: İsabetli Şut
2: Engellenen Şut
1: İsabetli Orta
3: İsabetsiz Orta
1: Şut Pası
2: Ofsayt
3: Top Kapma
2: Şut Engelleme
3: Yapılan Faul
1: Yaptığı Faul
Spor Haberleri
- Rize'de ilk 11'ler belli oldu!
- Filenin Efeleri ilk maçta kayıp!
- Erol Bulut'un 3 haftalık hasreti sona erdi!
- Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!
- Rus ve Çinli yüzücüler boğulma tehlikesi atlattı
- Olimpiyat sporlarına dikkat çektiler
- Asist Sacha Boey'dan galibiyet Bayern Münih'ten!
- Kenan Karaman'ın çabası Schalke'ye yetmedi!
- İngiliz pilottan Vertsappen'e dev fark!
- Newcastle United deplasmanda 1 puanı kaptı
En Çok Okunan Haberler
-
- Christoph Daum hayatını kaybetti
- İş Bankası Genel Müdürü faiz indirimi için tarih verdi
- 'Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir...'
- Erdoğan'a flaş yanıt: 'Alpay Özalan denen organizma...'
- Uygun fiyata gaspçı aranıyor
- Şimşek açıkladı: 700 bin kişiye ceza yolda
- Hazırlanan kitapçık iktidarın niyetini ortaya koydu
- İmamoğlu'nun danışmanından Erdoğan'a çağrı
- İsrail'den Lübnan'a saldırı: Hizbullah karşılık verdi
- 1 kişi öldü, bazı yurttaşlar 'mahsur kaldı'