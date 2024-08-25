Real Valladolid maçı öncesi Ancelotti'den Arda Güler kararı
Jude Bellingham'ın sakatlığı sonrası gözler Real Madrid'in bugün oynayacağı Real Valladolid maçına çevrildi. İngiliz oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, milli oyuncu Arda Güler'in oynanacak karşılaşmada ikinci yarıda oyuna gireceği iddia edildi.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Paulo Pezzaolano'nun ekibi Real Valladolid kozlarını paylaşıyor.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Victor Garcia yönetecek ve karşılaşma bugün saat 18.00’de başlayacak.
ARDA GÜLER FORMA GİYECEK Mİ?
Real Madrid, Jude Bellingham'ın sağ plantar kasında sakatlık tespit edildiğini açıklamıştı. 20 yaşındaki İngiliz futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın yokluğunda 2 isim üzerinde duruyor.
Bu isimlerin başında Arda Güler gelirken, milli futbolcunun Real Valladolid maçında ikinci yarı oyuna girmesi bekleniyor.
19 yaşındaki genç yıldız bu sezon Atalanta ile oynanan UEFA Süper Kupa mücadelesinde ve Mallorca maçında toplam 5 dakika süre alabildi.
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