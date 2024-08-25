Real Madrid'in 11'i belli oldu: Ancelotti'den Arda Güler kararı!
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid - Valladolid karşılaşmasına ilk 11'de başlıyor.
Real Madrid, La Liga'nın ikinci haftasında Valladolid ile karşı karşıya gelecek.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e 11'de görev verdi. Milli futbolcu, Valladolid karşılaşmasında orta üçlüde görev yapacak.
Real Madrid ile Valladolid arasındaki mücadele saat 18.00'de başlayacak.
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