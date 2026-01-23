İngiliz basınından flaş Arda Güler iddiası: Fenerbahçe dev gelir elde edebilir!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.01.2026 15:28:00
Cumhuriyet Spor
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig devlerinin yıldız futbolcuya teklif yapmaya hazırlandığı ve Fenerbahçe'nin de büyük bir gelir elde edeceği öne sürüldü.

Xabi Alonso yönetiminde bulduğu şansları iyi değerlendiren Arda Güler, Alvaro Arbeloa dönemine de iyi bir başlangıç yaptı. Zaman zaman istikrarsız olduğuna dair eleştiriler alan milli futbolcu, taraftarların birçoğu tarafından Real Madrid'in kilit isimlerinden biri olarak görülüyor.

CHELSEA VE ARSENAL İDDİASI

Arda Güler'le ilgili transfer dedikodularına da her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Chelsea ve Arsenal'in genç yıldıza talip olduğu iddia edildi. İngiltere Premier Lig devlerinin yaz ayında Real Madrid'in kapısını tarihi bir teklifle çalabileceği konuşuluyor.

'REAL MADRID 90 MİLYON EURO'YA SATABİLİR'

Caught Offside'ın haberine göre; Real Madrid, Arda Güler'i 90 milyon Euro'ya satabilir. Chelsea ya da Arsenal'in transferi bu rakama bitirmesi durumunda Arda Güler, 2 kulübün tarihine de adını yazdıracak. Arda Güler, Arsenal'e transfer olması durumunda kulübün en pahalı 2., Chelsea ile sözleşme imzalaması durumunda ise kulübün en pahalı 5. transferi olarak tarihe geçecek.

FENERBAHÇE'YE DEV GELİR

Arda Güler'in Real Madrid'le sözleşmesinde sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay maddesi bulunuyor. Milli futbolcunun satışının 90 milyon Euro'ya gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertlilerin kasasına 18 milyon Euro girecek.

