Ayrılık iddiaları gündemdeydi... Arbeloa, Arda Güler için kararını verdi!

24.01.2026 17:36:00
Alvaro Arbeloa'nın Xabi Alonso'dan görevi devralması sonrası Arda Güler'le ilgili birçok ayrılık haberi gündeme gelmişti. İspanyol basını Arbeloa'nın ayrılığı imkansızlaştıran kararını duyurdu.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ve 6-1 kazandığı Monaco maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, performansıyla Arbeloa'dan tam not aldı. İspanyol çalıştırıcı, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili son kararını verdi.

Marca'da yer alan habere göre Arbeloa, Arda Güler'in 10 numara pozisyonundaki yerini sağlamlaştıracak ve milli futbolcuyu takımın beyni haline getirecek. Genç yıldızın performansından oldukça etkilenen İspanyol çalıştırıcının, Arda Güler'i planının kilit oyuncularından biri yapacağı ifade edildi.

Bu gelişme sonrası sık sık gündeme getirilen Arda Güler'in takımdan ayrılacağı iddialarının da altı boş çıktı. 20 yaşındaki futbolcunun artık Real Madrid'den ayrılmasına imkansız gözüyle bakılıyor.

Arsenal ve Chelsea'nin Arda Güler için yaz transfer döneminde 90 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı konuşuluyordu.

