Arda Güler, İspanya'da haftanın 11'inde!
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya La Liga'da haftanın ilk 11'inde yer aldı.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da haftanın ilk 11'ine girdi. Milli futbolcu, Getafe ile oynanan maça ilk 11'de başlamış ve takımının 1-0 kazandığı maçta tek golü kaydetmişti.
Arda Güler, Getafe karşılaşmasında galibiyeti getiren golüyle maçın oyuncusu seçilmişti.
Real Madrid'de bu sezon 36 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.
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