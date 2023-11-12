Real Madrid'de Arda Güler krizi... Görevine son verildi!

Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid'in baş sağlık sorumlusu Niko Mihic ile yollarını ayırdığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 15:41
Real Madrid'de Arda Güler krizi... Görevine son verildi!
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Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de önemli bir gelişme yaşandı.

İspanya merkezli Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid, kulübün baş sağlık sorumlusu Niko Mihic ile yollarını ayırdı.

Niko Mihic

SAKATLIKLARIN NÜKSETMESİ ETKİLİ OLDU

Real Madrid'in bu kararı almasında başta Arda Güler'in sakatlığı olmak üzere futbolcuların sakatlıklarının sürekli nüksetmesinin etkili olduğu ifade edildi.

Arda Güler'in durumunun, Hırvat doktorla ilgili alınan ayrılık kararı için tek etken olmadığı kaydedildi.

ARDA GÜLER 3 KEZ SAKATLANMIŞTI

İspanyol devinde son bir yıl içinde birçok oyuncunun sakatlığının nüksettiği ifade edildi. Zaman zaman sakatlık yaşayan oyuncular ve sağlık bölümü arasında tartışmaların yaşandığı hatırlatıldı.

Bu gelişmelerin ardından Real Madrid'in kulüpte 6 yıldır görev alan Mihic ile yollarını ayırdığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 6 Temmuz'da transfer olan Arda Güler, 3 kez sakatlık yaşamıştı. Milli oyuncu, henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkma şansı yakalayamadı.


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