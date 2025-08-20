Arda Güler'li Real Madrid'e tek gol yetti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.08.2025 10:07:00
Cumhuriyet Spor
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 1. haftasının kapanış maçında Real Madrid, Osasuna'yı konuk etti.

Santiago Barnebau'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

ARDA GÜLER FORMA GİYDİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü dakika 51'de penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti.

Image

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90. dakikada yerini Daniel Cabellos'a bıraktı.

OSASUNA 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan Osasuna'da forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Valentin Rosier de mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Osasuna'da Abel Bretones, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Xabi Alonso'nun ekibi Real Madrid, bu sonucun ardından lige 3 puanla başladı. Osasuna, puan alamadı.

İspanya La Liga'nın gelecek hafta maçında Real Madrid, Real Oviedo deplasmanına gidecek. Osasuna, Valencia'yı konuk edecek.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #kylian mbappe #Osasuna

