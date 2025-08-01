Avrupa devlerinin takibindeydi: Fenerbahçe'de hedef Real Madridli yıldız!

Transferleri peş peşe açıklayan Fenerbahçe için büyük ses getirecek iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Real Madrid'den Brahim Diaz'la ilgilendiği iddia edilen Fenerbahçe'nin asıl hedefinin Rodrygo olduğu öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertliler piyasa değeri 90 milyon Euro olarak gösterilen yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Fenerbahçe'nin Al-Nassr, Arsenal ve Manchester City'nin de takibinde olan futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı, futbolcuyla anlaşıldıktan sonra ise Real Madrid ile masaya oturulacağı aktarıldı.

2028'e kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Rodrygo, eflatun-beyazlı formayla toplam 270 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 68 gol ve 51 asistlik skor katkısı verdi.