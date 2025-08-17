İspanyol basınından Arda Güler'e büyük övgü: Real Madrid'in kararını duyurdular!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.08.2025 20:21:00
Cumhuriyet Spor
İspanyol basını, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in yaz dönemindeki fiziksel gelişimine dikkat çekti.

A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in başarılı futbolcusu Arda Güler, yeni sezonda farklı bir hikaye yazacak.

Oyuncunun gelişimini manşetine taşıyan Marca, övgü dolu ifadeler kullandı.

Yaz dönemi boyunca gelişimi arttırdığından bahseden Marca, "Yazın daha çok kaslandı ve ikili mücadelelere karşı dirençli hale geldi" ifadelerini kullandı.

'BAŞROL OYNAYACAK'

Öte yandan Xabi Alonso yönetiminde başrolü üstlenecek oyunculardan biri olduğu da belirtilen Arda Güler için "Artık kısa süre forma giymek yerine başrol oynayacak. Duran toplarda sorumluluk alıyor, bu da kilit bir oyuncu olmaya aday olduğu bir diğer rol" yorumu yapıldı.

Real Madrid'in sezonun ilk maçında karşılaşacağı Osasuna'ya karşı Arda Güler'in ilk 11'de sahne alması beklendiği de haberin detayında verildi.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #Xabi Alonso

