Arda Güler, Real Madrid'in ABD'de katılacağı turnuvanın kadrosuna alındı

Yayınlanma: 19.07.2023 - 18:17

Güncelleme: 19.07.2023 - 18:21

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon öncesi hazırlık turnuvasına katılacak Real Madrid'de kadro, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından belirlendi.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği ve antrenmanlardaki performansıyla beğeni toplayan 18 yaşındaki Arda Güler, ABD'ye gidecek oyuncular arasında yer aldı.

Real Madrid, "2023 Futbol Şampiyonası Turu" turnuvası kapsamında Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.