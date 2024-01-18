Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na Instagram şoku
Milli oyuncular Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun Instagram hesapları kapandı.
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Eski Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler ve sarı-lacivertlilerin sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun Instagram hesabı aynı anda kapandı.
Milli oyuncuların Instagram hesaplarına dün akşamdan beri ulaşılamıyor.
Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun Instagram hesaplarının neden kapatıldığı ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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