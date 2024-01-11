Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: 'Onun gibi bir yeteneğin...'

Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:27

Güncelleme: 11.01.2024 - 10:27

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid derbide Atletico Madrid'i mağlup etti.

Normal süresi 3-3 biten ve uzatmaya giden karşılaşmayı 5-3 kazanan Real Madrid adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti Tivibuspor'a mücadeleye ve Arda Güler'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atletico Madrid karşısında alınan galibiyeti değerlendiren Ancelotti, "Finale gittiğimiz için mutluyum. Çok zor bir maçtı. Her iki tarafın da kazanabileceği bir karşılaşmaydı. Maçın sonuna biraz daha enerji sakladık ve kazandık" dedi.

"BURADA OLMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Arda Güler'le ilgili soruyu yanıtlayan İtalyan antrenör, "6 ay sakatlıkla uğratıştı. Şu anda çok iyi işler yapıyor. Onun gibi bir yeteneğin burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Sabırlı olmamız lazım. Onu zorlamaya gerek yok. Yeteneğini göstereceği fırsatı bulacaktır" açıklamasında bulundu.

"MÜTHİŞ BİR KALİTE GÖSTERİYOR"

Ancelotti, Arda Güler'e ilişkin ayrıca şunları söyledi:

"Takıma biraz dah adapte olması lazım. Müthiş bir kalite gösteriyor. Onunla ilgili hepimiz çok mutluyuz. Real Madrid için çok önemli biri olacak."