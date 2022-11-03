Arda Güler zirvesi! Bonservisi için ön görüşme yapıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile Arda Güler'in bonservisi konusunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ön görüşme yaptı.
Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile futbol takımları başkanları bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş bu organizasyonda bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde bir araya gelen Ali Koç ve Niyazi Akdaş, 17 yaşındaki Arda Güler'in bonservisi konusunda ön görüşmede bulundu.
ARDA GÜLER İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRECEK
Ajansspor'a konuşan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yapılan görüşmeyi doğruladı. Ayrıca tarafların gelecek hafta tekrar bir araya geleceği öğrenildi.
TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara ekibi, topladığı 6 puanla 19 takımlı ligde 18. sırada bulunuyor.
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