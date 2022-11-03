Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi G Grubu 6. maçında Sivasspor, Slavia Prag'a konuk oluyor. Slavia Prag - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son maçında Sivasspor, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk oluyor.
SLAVIA PRAG - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
3 Kasım Perşembe günü (bugün) Eden Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak müsabakayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Müsabakada Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez yapacak.
SLAVIA PRAG - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmayı TV8,5 canlı yayımlayacak.
Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor'un 10 puanı, Slavia Prag ve CFR Cluj'ün 7'şer, Ballkani'nin ise 4 puanı bulunuyor.
SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ
Avrupa kupalarında daha önce 27 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 49 gole engel olamadı.
Video Haberler
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
En Çok Okunan Haberler
-
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Erdoğan’ı taklit eden Muhammed Nur Nahya’dan TOGG videosu: 'Sola döndürüyor bizi'
- İç organları ters hastaya 'nadir' rastlanan safra operasyonu: '30 bin kişide bir görülüyor...'
- CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
- İşte Mahir Ünal'ın 'affı'nın perde arkası: 'Erdoğan, MYK’ye cebinde Ünal’ın istifasıyla geldi'
- AKP'liler grup toplantısını çocuk parkına çevirdi: 'Kemal pabucu yarım, aday ol da oynayalım'