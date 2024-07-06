Arda Güler'den bir rekor daha: Avrupa Şampiyonası tarihinde...
Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 1'den fazla asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.
Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.
Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu, tek bir turnuvada 1'den çok asist yaptı.
A Milli Takım'ın Hollanda ile karşılaştığı maçın 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.
Arda'nın dışında turnuva tarihinde 1'den fazla asist yapan 3 oyuncu bulunuyor:
Enzo Scifo (1984)
Cristiano Ronaldo (2004)
Lamine Yamal (2024)
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