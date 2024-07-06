Arda Güler'den bir rekor daha: Avrupa Şampiyonası tarihinde...

Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 1'den fazla asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 23:08
Arda Güler'den bir rekor daha: Avrupa Şampiyonası tarihinde...
Abone Ol google-news

Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.

Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu, tek bir turnuvada 1'den çok asist yaptı.

A Milli Takım'ın Hollanda ile karşılaştığı maçın 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.

Arda'nın dışında turnuva tarihinde 1'den fazla asist yapan 3 oyuncu bulunuyor:

Enzo Scifo (1984)

Cristiano Ronaldo (2004)

Lamine Yamal (2024)


A Milli Takım haberleri arda güler haberleri EURO 2024 haberleri

İlgili Haberler

Arda Güler'den Avusturya açıklaması: 'İntikam maçıydı'

Arda Güler'den Avusturya açıklaması: 'İntikam maçıydı'
Vincenzo Montella İspanyolları şaşırttı: 'Carlo Ancelotti'ye Arda Güler'i ne yapacağını söylüyor'

Vincenzo Montella İspanyolları şaşırttı: 'Carlo Ancelotti'ye Arda Güler'i ne yapacağını söylüyor'
Hikmet Karaman'dan Arda Güler iddiası: 'Alex'i çok daha fazla...'

Hikmet Karaman'dan Arda Güler iddiası: 'Alex'i çok daha fazla...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler