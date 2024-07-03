Arda Güler'den Avusturya açıklaması: 'İntikam maçıydı'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:06

Güncelleme: 03.07.2024 - 11:19

Arda Güler, A Milli Takım'ın Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale çıktığı maçına ardından konuştu.

Arda Güler yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir akşam oldu. Tüm halkımızı mutlu ettiğimiz için biz daha da mutluyuz. Kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir takım vardı. Belli bir oyun planımız vardı. Buna sadık kalarak oynadık. Burada inanılmaz bir atmosfer vardı, onlar bizi daha da ateşledi" dedi.

Montella'nın kendisini farklı bir mevkide oynattığının altını çizen Arda, "Böyle rakiplere karşı topun arkasına geçtiğimiz zaman hepimizin koşması gerekiyor. Bugün alışık olmadığım bir Alışık olmadığım pozisyonda oynadım. Hoca santrforda kullandı. Ancak belli oyun planımız vardı. Bağlantı oyuncusu olmamı istiyordu. Elimizden geleni yaptık" şeklinde konuştu.

"BU BİR İNTİKAM MAÇIYDI"

Avusturya'dan intikam aldıklarını söyleyen genç oyuncu, "Geçen hazırlık maçında kötü bir yenilgi almıştık. Bunun bir intikam maçı olduğunu biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Arda Güler ayrıca, "Berlin'i hayal edebiliyorum. Buraları gördükten sonra orası da inanılmaz olacak. İnşallah o maçta da halkımızı mutlu ederiz" açıklamasını yaptı.