Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye sitem: 'Sıradan bir oyuncu...'

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler'in az süre alması nedeniyle İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile görüştüğü ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 17:16
Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye sitem: 'Sıradan bir oyuncu...'
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Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in, süre alamadığı Athletic Bilbao maçının ardından Carlo Ancelotti ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. 

Karşılaşma sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yanına giden genç oyuncunun, süre alamadığı için duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği ileri sürüldü.

ARDA'DAN ANCELOTTİ'YE SİTEM

Realmadrid Exclusivo'ya göre; Arda Güler, "Carlo, ben sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum" dedi.

İtalyan çalıştırıcının ise Arda Güler'e her zaman olduğu gibi sakin kalması gerektiğini söylediği ifade edildi.

Haberde Carlo Ancelotti ve yönetiminin Arda Güler'in eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu bildiği belirtilirken, fizik gücünün elit seviyede olmadığı ve bu yüzden zamana ihtiyacı olduğu aktarıldı.

"SİNİR BOZUCU OLARAK GÖRÜYOR"

Öte yandan Arda Güler'in süre almaması veya maçların yalnızca son dakikalarında oyuna girmesini sinir bozucu olarak gördüğü ifade edildi.

Fenerbahçe'den 20 milyon Euro'ya transfer edilen milli oyuncu, 7 maçta toplam 98 dakika süre alabildi. Arda Güler 1 kez gol sevinci yaşadı.


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