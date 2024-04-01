Rodrygo yıldızlaştı: Real Madrid 3 puana 2 golle ulaştı!

Milli oyuncu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 00:15
Rodrygo yıldızlaştı: Real Madrid 3 puana 2 golle ulaştı!
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La Liga 30. hafta maçında Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Real Madrid, sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazandı. 

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 8 ve 73. dakikada Rodrygo kaydetti. 

ARDA GÜLER FORMA GİYMEDİ

Real Madrid forması giyen Arda Güler, karşılaşmada süre almadı. 

Bu sonuçla birlikte puanını 75'e çıkaran Real Madrid liderliğini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 56 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, Mallorca deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao, sahasında Villarreal'i ağırlayacak.


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