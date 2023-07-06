Arda Güler'den Fenerbahçe'ye veda mesajı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertli takıma veda etti.

Yayınlanma: 06.07.2023 - 16:03
Arda Güler'den Fenerbahçe'ye veda mesajı
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Arda Güler, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda etti.

İşte genç oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

"BU KARARI ALMAM GEREKİYORDU"

Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.

"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKSIN"

Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."


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