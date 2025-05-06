Arda Güler'den paylaşım: 'Hala aynı...'
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafıyla paylaşım yaptı.
"HALA AYNI ÇOCUK"
Milli yıldız, "Hala aynı çocuk" notuyla Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Etiketler: #arda güler #real madrid #Çocuk
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