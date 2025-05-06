Arda Güler'den paylaşım: 'Hala aynı...'

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Arda Güler'den paylaşım: 'Hala aynı...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 21:18

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafıyla paylaşım yaptı.

"HALA AYNI ÇOCUK"

Milli yıldız, "Hala aynı çocuk" notuyla Instagram hesabından paylaşım yaptı.



Etiketler: #arda güler #real madrid #Çocuk

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