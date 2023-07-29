Arda Güler'den Real Madrid'e kötü haber
Real Madrid, Arda Güler'in sağ dizindeki sakatlık sebebiyle takımın kampından ayrılarak Madrid'e döneceğini açıkladı.
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in sakatlığı konusunda kulübü Real Madrid bir açıklama yaptı.
Parte médico de Arda Güler.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 29, 2023
Sakatlığı sebebiyle Real Madrid'in ABD kampındaki hazırlık maçlarında forma giyemeyen Arda Güler'e yeni testler yapıldığını açıklayan Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir." ifadeleri kullanıldı.
18 yaşındaki Arda Güler, sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus maddeler karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu.
Arda Güler'den açıklama
Arda Güler sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
"Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler."
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