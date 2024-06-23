Arda Güler'den Vincenzo Montella paylaşımı: 'Bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü...'

Yayınlanma: 23.06.2024 - 00:11

Güncelleme: 23.06.2024 - 00:11

A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Portekiz karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Arda, paylaşımında, "Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'DEN MONTELLA PAYLAŞIMI

19 yaşındaki futbolcu ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kendisini öptüğü fotoğrafı paylaştı.

Arda Güler'in paylaşımında kullandığı fotoğraf: