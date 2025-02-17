Arda Güler'e sürpriz talip: Temas kuruldu!
Paris Saint-Germain'in, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'i transfer etmek istediği iddia edildi.
Real Madrid forması giyen Arda Güler için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
İspanyol basınından Don Balon'da yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.
ENRIQUE TEMASA GEÇTİ
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin, Arda Güler'in kendi oyun felsefesine uyduğunu düşündüğü ve Fransız ekibinin milli futbolcunun transferi için elinden geleni yaparak bir sürprize imza atmak istediği kaydedildi.
Enrique'nin, Arda Güler ile şimdiden temasa geçtiği ve PSG'ye transfer olması durumunda Real Madrid'de bulunduğu durumdan daha farklı bir statüye sahip olacağını söylediği öne sürüldü.
CARLO ANCELOTTI KALIRSA...
Arda Güler'in, yönetimi altında fazla forma şansı bulamadığı Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon da Real Madrid'de kalması durumunda İspanyol devinden ayrılabileceği öne sürüldü. Genç yıldızın, Luis Enrique'nin kendisiyle yaptığı görüşmeden de oldukça memnun kaldığı iddia edildi.
Öte yandan Real Madrid'in ise genç yaşı ve potansiyeli nedeniyle Arda Güler'i bırakmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
967 DAKİKA SAHADA KALDI
Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 27 maçta 967 dakikada sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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