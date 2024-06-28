Lamine Yamal EURO 2024'te ilk başarısını kazandı: Sonuçları kampta aldı!

Yayınlanma: 28.06.2024 - 16:00

Güncelleme: 28.06.2024 - 16:00

İspanyol genç yıldız adayı Lamine Yamal'ın, EURO 2024 süresince ders çalışarak okulunu bitirdiği ortaya çıktı.

İspanyol gazeteci Helena Condis'in haberine göre 16 yaşındaki Barcelona oyuncusu Yamal, İspanyol Zorunlu Ortaöğretim'i (ESO) geçmeyi başardı. Yamal'ın, sevindirici haberi perşembe günü İspanya'nın EURO 2024 antrenman kampında aldığı kaydedildi.

"FİNALE ÇIKARSAK OKULA GERİ DÖNEMEYECEĞİM"



Genç futbolcu, İspanyol COPE radyosunda yaptığı açıklamada, ESO’yu bitirdiğini doğruladı. Yamal, matematik ve tarih derslerinde çok kötü olduğunu açıkladı.

Yamal, perşembe günü açıklanan sınavda aldığı sonuç için, "Sanırım bana internet üzerinden gönderecekler. Bu, Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar ilerleyeceğimize bağlı çünkü finale çıkarsak okula geri dönemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

HABERİ ALINCA ANNESİNİ ARADI

Lamine Yamal, sonucu alınca ilk yaptığı şeyin annesini arayıp mutlu haberi vermek olduğunu belirtti.

Barcelonalı yıldızın 14 Haziran'da başlayan EURO 2024 süresince ders çalışması sosyal medyada gündem olmuştu.

Genç yıldız, artık zamanının ve enerjisinin yüzde 100’ünü futbola vereceğini belirtirken pazar günü İspanya'nın son 16 turunda karşılaşacağı Gürcistan mücadelesine odaklanacağını kaydetti.

ESO, İspanyol eğitim sisteminde orta öğretimin yerine geçiyor ve 12 ile 16 yaşları arasındaki tüm çocuklar zorunlu olarak eğitim görüyor.