Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe hakkında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Güler paylaşımında, "Hepinizi çok özleyeceğim ve asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 09:51
Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı!
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Real Madrid'e 6 yıllık imza atan Arda Güler, Fenerbahçe ile ilgili bir paylaşım yaptı.

18 yaşındaki yıldız futbolcu, Real Madrid'e imza attığı anlarda kendisinin basın toplantısını izleyen Fenerbahçeli eski takım arkadaşlarının görüntüsünü paylaştı. Arda, bu paylaşımına, "Hepinizi çok özleyeceğim ve asla unutmayacağım" ifadelerini yazdı.

Arda Güler

"GERÇEK DOST"

Genç oyuncu, bu paylaşımında Fenerbahçe'yi de etiketledi. Arda ayrıca, imza törenini izlediği sırada gözyaşlarına hakim olamayan eski takım arkadaşı Yiğit Efe Demir için, "Gerçek dost" ifadesini kullandı.

Arda Güler'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


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