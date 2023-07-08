Dursun Özbek'ten Arda Güler'e tavsiye!

Yayınlanma: 08.07.2023 - 09:42

Güncelleme: 08.07.2023 - 09:42

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 23'üncü şampiyonluk kutlaması gecesi düzenlendi.

Göltürkübükü Mahallesi'nde bir otelde yapılan geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray ve A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ın eski oyuncuları Selçuk İnan, Ümit Karan, kongre üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede Terim ve Özbek birbirlerine sarılırken bir süre sohbet etti. Program kapsamında Başkan Özbek konuşma yaptı. Konuşmaların ardından sanatçı Zeynep Casalini sahne aldı. Öte yandan, geceye katılan birçok davetli Fatih Terim ve Galatasaray'ın eski yıldızlarıyla fotoğraf çektirdi. Gecede ayrıca Galatasaray'ın şampiyonluk kupası sergilendi.

Fatih Terim ile Dursun Özbek

"SÜRPRİZ HER ZAMAN VAR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "1905 Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin daveti üzerine buradayız. Onlarla beraber olmak çok keyifli. Seçimlerden önce yine buraya gelmiştim. Geldiğim zaman Bodrumlu Galatasaraylılara sözler vermiştim. Şuanda verdiğimiz sözlerin hepsinin yerine gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Verdiğimiz sözler tek tek gerçekleşti. En önemlisi de Cumhuriyetin 100'üncü yılında kupayı kazanmak çok önemliydi. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Kupa el birliğiyle kazanıldı ve şuan hep birlikte bunun keyfini çıkarıyoruz. Zor bir sezona hazırlanıyoruz. İnşallah bu sezon da başarılarımız devam edecek. Gelecek sene inşallah yine burada şampiyonluğun kutlamasını yaparız. Galatasaray çıtayı çok yüksek tuttu, sürpriz isim her zaman var. Bu sene de çok iyi bir takım kurma peşindeyiz" dedi.

Arda Güler

"ARDA GÜLER DİSİPLİNİ DEVAM ETTİRSİN"

Özbek, "Arda Güler benim çok sevdiğim, mükemmel bir oyuncu. Bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç, sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin. Zor bir kulübe gitti, başarılı olması hepimizi gururlandırdı. Kendisine başarılar diliyorum inşallah yüzümüzü ak çıkarır" ifadelerini kullandı.