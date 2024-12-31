Yeni maaşı belli oldu: Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:01

Güncelleme: 31.12.2024 - 10:01

Galatasaray formasıyla ligin ilk yarısına damga vuran Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı iddia edildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; önceki haftalarda Yunus Akgün ile yeni kontrat konusunda el sıkışan Galatasaray yönetimi, bu anlaşmayı resmiyete dökecek.

MAAŞI BELLİ OLDU

Haberde Yunus Akgün yeni kontratıyla 1.5 milyon Euro değerinde Türk Lirası kazanacağı belirtildi.

Öte yandan Avrupa ekiplerinin kıskacında olan Yunus Akgün'ün ara transfer döneminde ayrılığına izin verilmeyecek. Başarılı futbolcu sezon sonuna kadar takımda tutulacak.