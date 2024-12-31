Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 14:03

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, kuvvet çalışmasıyla başlayıp koşu çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.


Etiketler: #galatasaray #göztepe #antrenman #Trendyol Süper Lig
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