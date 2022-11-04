Arda Güler'in annesinden duygusal paylaşım

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler annesi için paylaşım yaptı. Anne Serap Güler, oğlunun paylaşımına duygusal bir karşılık verdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2022 Cuma, 15:18
Arda Güler'in annesinden duygusal paylaşım
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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Avrupa kupalarındaki ilk golünü Dinamo Kiev'e karşı kaydetti. Bu sezon Avrupa kupalarında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu olan Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında ağları sarsan en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.

Arda mücadelenin ardından gol sevincinin nedenini açıklayarak "Annem iki ay önce kalbinden ameliyat oldu. Futbola odaklanmak çok zordu bu süreçte. Bir söz verdim, ilk golümü anneme armağan edeceğim diye. Gol atınca anneme armağan ettim" dedi.

Sosyal medyada hesabından paylaşım yapan Arda Güler "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in annesi Serap Güler, oğlunun paylaşımına "Sen benim kabul olunmuş duamsın. Gülen yüzümsün. Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğimde taşırım. Seni seviyorum" sözleriyle cevap verdi.


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