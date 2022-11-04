Arda Güler'in annesinden duygusal paylaşım
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler annesi için paylaşım yaptı. Anne Serap Güler, oğlunun paylaşımına duygusal bir karşılık verdi.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Avrupa kupalarındaki ilk golünü Dinamo Kiev'e karşı kaydetti. Bu sezon Avrupa kupalarında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu olan Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında ağları sarsan en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.
Arda mücadelenin ardından gol sevincinin nedenini açıklayarak "Annem iki ay önce kalbinden ameliyat oldu. Futbola odaklanmak çok zordu bu süreçte. Bir söz verdim, ilk golümü anneme armağan edeceğim diye. Gol atınca anneme armağan ettim" dedi.
Sen benim kabul olunmuş duamsın— Serap Güler (@seerapguler) November 4, 2022
Gülen yüzümsün.Ömrüm yettiğince
Seni koşulsuz yüreğim de taşırım
Seni seviyorum
Sosyal medyada hesabından paylaşım yapan Arda Güler "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Arda Güler'in annesi Serap Güler, oğlunun paylaşımına "Sen benim kabul olunmuş duamsın. Gülen yüzümsün. Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğimde taşırım. Seni seviyorum" sözleriyle cevap verdi.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- CHP'den istifa söylentilerinin ardından 'Deniz Baykal'ın evinde toplantı' iddiası
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- Eşlerine uyuşturucu verdiler, arkadaşlarına tecavüz ettirdiler
- AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi! Görüşme sonrası açıklama yapıldı: Bugün sohbet ettik, ilgili kurullarımızla karar alacağız