Arda Güler'in Barcelona'dan talebi

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Barcelona'ya transfer olmayı kabul ederken, Katalan ekibi onu bir yıl süreyle başka bir takıma kiralamayı planlıyor. Arda Güler'in ise oynayacağı takımın Türkiye dışında olmasını talep ettiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 21:47
Arda Güler'in Barcelona'dan talebi
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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, yaz transfer döneminin yıldızı haline geldi.

18 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın önde gelen dev kulüplerinin ilgisini çekerek Barcelona ve Real Madrid'in radarına girmiş durumda.

TÜRKİYE'YE KİRALANMAK İSTEMİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Arda Güler tercihini Barcelona'dan yana kullanırken Katalan ekibi de enç oyuncuyu bir yıllığına farklı bir takıma kiralamayı planlıyor.

NTV Spor'un Diario Sport'a dayandırdığı habere göre, Arda Güler'in Barcelona'ya imza atabilmesi için bir şart sunduğu öne sürüldü.

Haberde, bir yıllığına farklı bir takımda oynamayı kabul eden Arda Güler'in oynayacağı takımın Türkiye dışından bir  ekip olmasını talep ettiği iddia edildi.


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