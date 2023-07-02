Mesut Özil'den Arda Güler'e telefon!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, Arda Güler'in arayarak transfer tavsiyesi verdiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 22:17
Mesut Özil'den Arda Güler'e telefon!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in ismi birçok yıldız ile anılırken, yıldız oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil, transferin gözdesi Arda Güler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

KALMASINI İSTEDİ

Özil, Arda'ya tavsiyelerde bulunarak genç yeteneğin bir sezon daha Fenerbahçe'de kalmayı düşünmesini önerdiği iddia edildi.

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maçta 6 gol atıp 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.


arda güler mesut özil fenerbahçe

İlgili Haberler

Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması

Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması
Real Madrid'in Arda Güler planı! Roberto Carlos devreye girecek

Real Madrid'in Arda Güler planı! Roberto Carlos devreye girecek
Tayfun Korkut'tan Arda Güler'e transfer tavsiyesi!

Tayfun Korkut'tan Arda Güler'e transfer tavsiyesi!

En Çok Okunan Haberler