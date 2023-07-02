Mesut Özil'den Arda Güler'e telefon!
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, Arda Güler'in arayarak transfer tavsiyesi verdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in ismi birçok yıldız ile anılırken, yıldız oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil, transferin gözdesi Arda Güler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
KALMASINI İSTEDİ
Özil, Arda'ya tavsiyelerde bulunarak genç yeteneğin bir sezon daha Fenerbahçe'de kalmayı düşünmesini önerdiği iddia edildi.
Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maçta 6 gol atıp 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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