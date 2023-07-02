Mesut Özil'den Arda Güler'e telefon!

Yayınlanma: 02.07.2023 - 22:17

Güncelleme: 02.07.2023 - 22:17

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in ismi birçok yıldız ile anılırken, yıldız oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil, transferin gözdesi Arda Güler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

KALMASINI İSTEDİ

Özil, Arda'ya tavsiyelerde bulunarak genç yeteneğin bir sezon daha Fenerbahçe'de kalmayı düşünmesini önerdiği iddia edildi.

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maçta 6 gol atıp 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.