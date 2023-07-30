Arda Güler'in sakatlandığı pozisyon ortaya çıktı

Arda Güler, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Real Madrid'in ABD kampından ayrıldı. Milli futbolcunun sakatlandığı ana ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 11:04
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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, transfer döneminde İspanyol ekibi Real Madrid'e imza attı.

Madrid'in ABD kamp kadrosunda bulunan milli futbolcudan kötü haber geldi.

Arda Güler, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılmak zorunda kaldı. 

18 yaşındaki futbolcunun antrenmanda sakatlandığı ana ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

AÇIKLAMA YAPTI

Arda Güler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.


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