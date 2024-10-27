Premier Lig devi kesenin ağzını açtı: Arda Güler için astronomik teklif!
Premier Lig devi Liverpool'un, sezon sonu takımdan ayrılacağı konuşulan Mohamed Salah'ın yerine Arda Güler'i düşündüğü iddia edildi.
Real Madrid'de süre bulamadığı için ayrılacağına dair dedikodular çıkan Arda Güler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
El Nacional'de yer alan habere göre Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Mohamed Salah'ın yerine Arda Güler'i düşünüyor.
70 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
Haberde İngiliz devinin, Arda Güler için 70 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Real Madrid'in Arda Güler ile ilgili planına dair ise bir bilgi verilmedi.
Ancak 70 milyon Euro'luk cazip teklifin Real Madrid'in Arda Güler planlamasını yeniden gözden geçirmesine sebep olabileceği aktarıldı.
Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 11 maçta süre aldı.
19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 292 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.
Etiketler: #liverpool #arda güler #mohamed salah
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