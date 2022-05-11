Arda Turan ‘2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbolcusu’ seçildi

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:37

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, İstanbul Kent Üniversitesi İşletme Bölümü bünyesinde yapılan ‘Marka Araştırma ve Değerlendirmeleri’ sonucunda ‘2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbolcusu’ seçildi.

Ödülünü almak için eşi Aslıhan Doğan Turan ile üniversiteye gelen futbolcu, aynı zamanda düzenlen söyleşide öğrencilerle buluştu. Üniversitenin konferans salonunda yapılan söyleşide salonu hıncahınç dolduran öğrenciler etkinliğin sonunda Turan ile bol bol fotoğraf çektirerek, forma imzalattı.

Söyleşide mesleki hayatına ilişkin açıklamalar yapan Arda Turan, ödül için öğrencilere teşekkür etti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Arda Turan'a verilen ödül sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Futbolsever takipçiler Turan'a verilen ödüle tweet atarak tepki gösterdi.