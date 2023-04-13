Arda Turan: 'Atletico Madrid artık bir Türk kulübü'
Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Arda Turan, Kahramanaraş'te meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlara yardım amacıyla Beşiktaş ile dostluk maçı yapan İspanyol kulüp Atletico Madrid hakkında açıklamalarda bulundu. Turan, eski takımı hakkında, "Atletico Madrid daha önce Soma'ya destek için de gelmişti. Artık onlar bir Türk kulübü. Bizden biriler. Onlara sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Eski futbolcu Arda Turan, Beşiktaş ile Atletico Madrid'in depremzedeler yararına düzenlenen yardım maçıyla ilgili konuştu.
Kariyerinde Atletico Madrid forması da giyen Arda Turan, "Aslında bakarsanız Atletico'nun Beşiktaş'a benzeyen bir yapısı var. Kuruluşu itibarıyla da yapısı itibarıyla da. Taraftarları Beşiktaş taraftarları gibi, takımlarına çok bağlıdır. Aile havasını hissedersiniz" dedi.
"ARTIK ONLAR TÜRK KULÜBÜ"
Eski futbolcu, "Depremi asla unutmayacağız. Asıl bu saatten sonra işimiz var. Bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Beşiktaş ve Atletico Madrid, bu mücadelenin en güzel örneklerinden birini gösterdiler. Miguel Angel Gil Marin'in benim hayatımdaki yeri çok ayrıdır. Atletico Madrid'de yaşadığım yıllarda bana bir ağabey, bir baba olmuştur" dedi.
Arda, "Atletico Madrid daha önce Soma'ya destek için de gelmişti. Artık onlar bir Türk kulübü. Bizden biriler. Onlara sonsuz teşekkürler. Bunların anlamı kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etmişti.
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