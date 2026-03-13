Arda Turan'dan dikkat çeken Galatasaray açıklaması!

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Lech Poznan'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Çeyrek finale göz kırpan Ukrayna temsilcisinde karşılaşmanın ardından teknik direktör Arda Turan çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Bir gazetecinin stattaki atmosferi sorması üzerine Arda Turan, Galatasaraylı olduğunu belirterek sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsetti.

'DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARI ONLAR'

Turan, Poznan taraftarı için övgü bekleyen gazeteciye, "Taraftara saygı duyuyorum, atmosfer güzeldi ama ben Galatasaraylıyım. Dünyanın en iyi taraftarı onlar. Atletico Madrid'de de atmosfer inanılmazdı. Poznan taraftarına saygı duyuyorum, atmosfer güzeldi ama dünyada çok daha iyi taraftarlar gördüm. Saygı duyuyorum ama ben Galatasaraylıyım” şeklinde yanıt verdi.