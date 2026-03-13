Ayrılacağı iddia edilmişti: Galatasaray'dan Lucas Torreira kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.03.2026 09:31:00
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın ara transfer döneminde adı ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'ya yeni sözleşme teklif edeceği iddia edildi.

Galatasaray'da 4 sezondur teknik direktör Okan Buruk'un değişmez ismi olan Lucas Torreira'nın takımdan ayrılacağına dair dedikodular çıkmıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin iddialar üzerine harekete geçtiği öne sürüldü.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Torreira'nın maaşına zam yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, deneyimli orta sahanın 3.5 miyon Euro'luk maaşını 4.2 milyon Euro'ya yükselteceği belirtildi. Bu hamleyle Torreira'nın ayrılığının önüne geçileceği aktarıldı.

Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi. Torreira'nın sarı-kırmızılılarla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

