27.11.2025 15:56:00
Arda Turan'dan dünya liderlerine çağrı: 'Trump'a, Putin'e, Erdoğan'a, Zelenski'ye sesleniyorum….'

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Shamrock Rovers FC ile karşılaşacak Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, maç öncesi görüşlerini aktardı.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Konferans Ligi'nde İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında duygusal açıklamalarda bulundu.

Genç teknik direktör, Ukrayna'da mevcut şartlarda çalışmanın zorlukları sorulunca negatif konuşmak istemediğini belirterek, "Öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Buraya 16 saatlik bir yolculukla geldik. Organizasyonumuz çok iyi ama 16 saat yolda olmak kolay değil. Bugün sadece hafif bir antrenman yapabildik. Buna rağmen pozitif bakmayı öğreniyoruz. Bunu da Ukraynalılardan öğrendim. Bombalar patlarken, roketler ve dronlar uçarken insanlar yaşamaya devam ediyor. Onlara büyük bir saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR GECE KIEV'DE KALIN..."

Arda Turan ayrıca dünya liderlerine savaştaki çocuklar için çağrıda bulunurken, "Trump'a, Putin'e, Erdoğan'a, Zelenski'ye sesleniyorum… Çocuklar savaş düşünmek zorunda kalmamalı. Bir gece Kiev'de kalın, o zaman futboldan bahsetmek istemezsiniz. Ama bu insanlar her gün böyle yaşıyor. Ukrayna halkını seviyorum, oyuncularımı seviyorum. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Onlar için buradayım. Ukraynalılar artık benim ailem gibi" sözlerini sarf etti.

Arda Turan, sorunun kendisi için "duygusal bir tarafı olduğunu" belirterek sözlerini tamamladı. 

