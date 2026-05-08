Arda Turan'dan maç sonu Fatih Terim açıklaması: 'Belki kenarda olsa...'

8.05.2026 09:49:00
Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Ukrayna temsilcisinin teknik direktörü Arda Turan maç sonu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Crystal Palace'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Konferans yarı finalinde yaşanan elenmenin ardından konuşan Arda Turan, hem takımının performansını hem de kariyerindeki etkileri değerlendirdi.

"ACI VERİYOR"

Açıklama esnasında gözleri dolan ve duygusal anlar yaşayan Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemin desteği beni mutlu ediyor. Yüzde 1 bile ihtimal olsa yarı finalde kaybetmek acı veriyor ama tarihi bir iş yaptık. Bu takımın gittiği yol doğru yol. Çocuklar her şeyi yaptı."

"ALLAH FATİH HOCAMIN EKSİKLİĞİNİ GÖSTERMESİN"

Deneyimli teknik adam, açıklamasında ayrıca Fatih Terim için de özel bir teşekkür ve saygı mesajı iletti:

"Fatih hocama çok teşekkür etmek isterim, buraya kadar geldi. Allah eksikliğini göstermesin, bizim için büyük bir onur. İnşallah onun gurur duyabileceği bir oyun izletmişimdir. Belki kenarda olsa hücum tarafında daha agresif olur, daha iyi çözümler üretebilirdi."

Turan, Fatih Terim'in teknik ve kişisel etkisine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar sene yanında kalıp, onu izleyip hayran olunca insanın üstünde mutlaka bir şeyler kalıyor. Bununla da gurur duyuyorum."

"ONUN TAKLİDİNİ YAPMIYORUM"

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak gördüğü Fatih Terim hakkında değerlendirmesini net bir ifadeyle tamamlayan Arda Turan, şu sözleri kullandı:

"Fatih Terim, Türk futbolunun en başarılı ismi. Onun taklidini yapmıyorum; sadece ondan öğrendiklerimi paylaşıyorum."

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Crystal Palace maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arda Turan, kendi sistemine sadık, iyi bir takımla karşılaşacaklarını ancak finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Shakhtar Donetsk'i 2-1 yenen Crystal Palace ile Strasbourg'u 1-0 yenen Rayo Vallecano finale yükseldi.
Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Shakhtar Donetsk hakkında görüşlerini aktardı. Glasner, meslektaşı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile harika bir iş çıkardığını söyledi.