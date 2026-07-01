Arda Turan'dan milli takım iddialarına yanıt! Başarılı isimden dikkat çeken ifade...

Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Arda Turan, KAFA Sports YouTube kanalının konuğu oldu. Turan, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Arda Turan, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın “A Milli Takım'a gelecek misin teknik direktör olarak?” sorusuna “Milli takımın muhteşem bir hocası var” diyerek şimdilik bu iddiaların önünü kesti.

Turan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İlk Real Madrid maçını oynadığım günü hatırlıyorum Atletico Madrid'de, Bernabeu'da. Yani gözümü açıp kapayana kadar maç geçti gitti. Ne oldu, ne bitti hala daha bir hafızamda herhangi bir hatıra yok."

"24 YIL SONRA İLK DEFA GİTTİK"

"Ama bana Bernabeu'da son oynadığım maçları sorsan; inan bana sahanın patronu gibi, bir 10 numara gibi, her anını doğru oynayabilen, oyunu bambaşka yere taşıyabilen bir oyuncuydum."

"Bunu neden anlatıyorum? İlk defa gittik 24 yıl sonra. Bu gerçekten tecrübe denilen şey bu. Işıklar, stat, organizasyon, ha hu derken, güzellik derken... Hayatta böyle şeyler olabilir."