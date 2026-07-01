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Zeynep Sönmez'den Wimbledon'a veda!

Zeynep Sönmez'den Wimbledon'a veda!

1.07.2026 16:22:00
Güncellenme:
AA
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Zeynep Sönmez'den Wimbledon'a veda!

Zeynep Sönmez, Wimbledon Turnuvası'nın ikinci turunda karşılaştığı ABD'li raket Claire Liu'ya 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ikinci turunda ABD'li Claire Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağında bulunan Zeynep, tek kadınlar ikinci tur maçında klasmanın 146. basamağındaki ABD'li Claire Liu ile karşılaştı.

İKİNCİ TURDA VEDA ETTİ

Karşılıklı kazanılan oyunlarla geçilen ilk setin son bölümünde 5-5 eşitlik ortaya çıktı. Setin sonunu daha iyi oynayan ABD'li Claire Liu, ilk seti 7-5 alarak maçta 1-0 öne geçti.

İkinci sette çok iyi servis atan Claire Liu, seti 6-3, maçı da 2-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Zeynep Sönmez ise Wimbledon'a ikinci turda veda etti.

İlgili Konular: #tenis #wimbledon #Zeynep Sönmez

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