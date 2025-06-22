Arda Turan'dan olası Beşiktaş eşleşmesi için açıklama!

Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibi ile çalışmalara başladı.

Çarşamba gününden itibaren çift antrenmanlara başlayacaklarını söyleyen Arda Turan, "Günde 3 antrenman yapmakta bir şey yok. Oyunculuk kariyerimde bu sistemle başarılı oldum. Fiziksel olarak en iyi takım olmalıyız. Bunun bir bahanesi yok. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. O yüzden çalışmak zorundayız" dedi.

Turan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki olası Beşiktaş eşleşmesi hakkında, "Beşiktaş'a çok büyük saygı duyuyorum. Çok büyük bir tarihleri var. Türkiye'nin en önemli takımlarından biri ama Beşiktaş kelimesi yasak bizim için. Bizim için sadece ilk tur var. Finlandiya takımına karşı en iyisini oynamamız lazım. Çünkü onlar hazırlar. Futbol konsantrasyon ister. Hayatım böyle acı tecrübelerle dolu. Çok dikkat etmemiz gereken bir maç var. O yüzden herkese Beşiktaş'ı yasaklıyorum" diye konuştu.

Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya'dan Ilves Tampere ile eşleşti. Shakhtar Donetsk, bu turu geçmesi durumunda 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.



