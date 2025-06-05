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Arda Turan ile yollar ayrılmıştı: Eyüpspor yeni hocasını resmen açıkladı!

Arda Turan ile yollar ayrılmıştı: Eyüpspor yeni hocasını resmen açıkladı!

5.06.2025 14:54:00
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Cumhuriyet Spor
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Arda Turan ile yollar ayrılmıştı: Eyüpspor yeni hocasını resmen açıkladı!

Arda Turan ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Selçuk Şahin'in getirildiğini açıkladı.

Eyüpspor'da Arda Turan ile yollar ayrılmış ve genç çalıştırıcı Shakhtar Donetsk'in başına geçmişti.

Eyüpspor, Turan'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı.


EYÜPSPOR'UN YENİ HOCASI SELÇUK ŞAHİN

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Selçuk Şahin getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk Şahin’in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na ve A Millî Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella’ya teşekkür ederiz. Selçuk Şahin, millî takım kampının ardından düzenlenecek basına açık imza töreniyle resmi olarak görevine başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

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