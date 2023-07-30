Arda Turan, Galatasaraylı oyuncuyu istiyor!
Genç teknik adam Arda Turan'ın çalıştırdığı 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'da forma giyen genç oyuncu Metehan Baltacı'yı kiralamaya yakın.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Galatasaray'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.
1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'da forma giyen genç stoper Metehan Baltacı'yı 1 yıllığına kiralamak için sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya vardı.
20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Manisa FK formasıyla 9 lig maçına çıkmıştı.
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