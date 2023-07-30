Arda Turan, Galatasaraylı oyuncuyu istiyor!

Yayınlanma: 30.07.2023 - 19:47

Güncelleme: 30.07.2023 - 19:47

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Galatasaray'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.

1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'da forma giyen genç stoper Metehan Baltacı'yı 1 yıllığına kiralamak için sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya vardı.

20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Manisa FK formasıyla 9 lig maçına çıkmıştı.