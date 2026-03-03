Arda Turan'ın açıklaması sonrası... Shakhtar Donetsk resmen duyurdu!

Shakhtar Donetsk'in UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile eşleşmesinin ardından teknik direktör Arda Turan, ev sahibi olacakları rövanş maçını Türkiye'de oynamak istediklerini belirtmişti.

Arda Turan maçı Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak istediklerini dile getirmiş, İzmir ekibinin Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise "Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'ı evimizde ağırlamayı çok isteriz, çok mutlu oluruz" ifadesini kullanmıştı.

ARDA TURAN'IN TALEBİ GERÇEKLEŞMEDİ

Öte yandan Arda Turan'ın bu talebi UEFA kanadında karşılık bulmadı. Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile ev sahibi sıfatıyla karşılaşacağı maçın Polonya'da oynanacağını açıkladı.

Shakhtar'ın Kupa 3'te Lech Poznan ile oynayacağı ilk maç 12 Mart, Ukrayna ekibinin ev sahipliğindeki rövanş ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.